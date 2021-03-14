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Видео: в центре Петрозаводска мужчину убило упавшим с крыши льдом
В воскресенье, 14 марта, в центре Петрозаводска на улице Куйбышева на мужчину с крыши упал снег. Он погиб. Родственники намерены добиться ответственности для тех, кто должен был отвечать за уборку снега с кровли.

В воскресенье, 14 марта, в центре Петрозаводска на улице Куйбышева на мужчину с крыши упал снег, сообщает «МК в Карелии».

На место происшествия вызвали полицию и скорую, сотрудники которой зафиксировали смерть пациента.

Инцидент попал на запись камеры организации. В верхнем левом углу на кадрах можно заметить человека, стоящего на крыльце. В 12:01 с крыши срывается снежная масса и падает ему на голову. На помощь бросаются прохожие.

Семья ищет очевидцев происшествия. По словам племянницы, ее дядя в момент происшествия был на работе и подметал крыльцо. Она добавила, что родственники намерены добиться ответственности для тех, кто должен был отвечать за уборку снега с кровли, пишет «Республика».

Следком Карелии проводит доследственную проверку.

Напомним, в феврале рязанцу, который вышел из подъезда на перекур, разбила голову глыба льда. После произошедшего следователи и прокуратура начали проверку. Представители управляющей компании выразили готовность компенсировать причиненный вред здоровью.

Видео компании «Ситилинк».