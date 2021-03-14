Стихи рязанской поэтессы вошли в изданный в Лондоне сборник «Голоса друзей»

Стихи рязанской поэтессы Елены Корнеевой вошли в изданный в Лондоне сборник «Голоса друзей». В книгу вошли работы 39 современных поэтов из 13 разных стран Евразийского региона.

Стихи рязанской поэтессы Елены Корнеевой включили в международный альманах. Сборник «Голоса Друзей» на английском языке издали в Лондоне. Об этом сообщили представители британского издательства Hertfordshire Press.

В книгу вошли работы 39 современных поэтов из 13 разных стран Евразийского региона.

Елена Корнеева сотрудничает с артистами, музыкальными коллективами, композиторами и певцами. Она является лауреатом международных и всероссийских музыкальных конкурсов песен для детей и подростков.

Сборник посвящен 250-летию английского поэта Вальтера Скотта.