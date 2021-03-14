Рязанец отсидит шесть лет за убийство брата поленом

Рязанца осудили за убийство старшего брата поленом по голове. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Рязанца осудили за убийство старшего брата поленом по голове. Об этом «МК в Рязани» сообщила старший следователь Рязанского МСО СУ СКР по области Ирина Корнеева.

«Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и приговорил его к шести годам лишения свободы», — отметила следователь.

Напомним, преступление произошло вечером 9 марта 2020 года в частном доме в Семкине. Мужчины были пьяны. Младший брат начал ругаться со старшим из-за телевизора, ссора переросла в драку, 61-летний потерпевший скончался на месте. После случившегося подозреваемый вызвал медиков и полицейских.