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Российские кафе предупредили о повышении цен из-за роста стоимости продуктов
Российские кафе и рестораны предупредили о повышении цен из-за роста стоимости продуктов. В общепите предупреждают, что сокращать расходы «дальше некуда».

Кафе, рестораны и прочие заведения общепита заявили о подорожании продуктов, из-за которого им придется предпринимать какие-то меры. Об этом сообщает РБК.

В общепите предупреждают, что сокращать расходы «дальше некуда». Сеть ресторанов русской кухни «Теремок» готовится пересмотреть цены на свои блюда из-за дорожающих продуктов.

«В конце марта мы на 1-2 рубля будем вынуждены поднять цены», — сообщил основатель «Теремка» Михаил Гончаров.

Он рассказал, что переговоры с ресторанами о повышении цен на продукты поставщики начали еще в декабре.

«Чтобы удержать цены, мы уже вернули на фуд-кортах пластиковые столовые приборы старого образца, на вид менее красивые, чем те, которые мы использовали в 2019 году. Но лучше пусть будет не так красиво, но так же вкусно», — говорит Гончаров.

По этой же причине было решено отказаться от салфеток более высокого качества.

Как полагает основатель ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, рост себестоимости продуктов может через месяц-полтора привести к увеличению цен у всего ресторанного рынка. Стоимость блюд вырастет пропорционально росту стоимости продуктов, при этом, по его словам, нет позиций, на которые бы цена остановилась.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, правительство пытается стабилизировать цены на продукты, но сдерживает рост в первую очередь в магазинах, а общепит волнует чиновников в меньшей степени.

Наиболее подорожавшим продуктом называют курицу: цена на нее выросла по сравнению с началом 2020 года на 15%, по сравнению с летом 2020-го — на 40%. В пресс-службе KFC признают, что закупочная цена куриного мяса для сети увеличилась. Благодаря большим объемам закупок и работе с поставщиками напрямую удорожание было не столь значительным, как в рознице.

Непростая ситуация и с подсолнечным маслом, которое подорожало на 70%, также на 25% к уровню прошлого года подорожали овощи. Подорожал импортный алкоголь — в среднем на 10-15%.

Чтобы сохранить потребительскую активность, рынок общепита сдерживает цены, но делать это сложно, поскольку отрасль и так понесла убытки из-за ограничений во время пандемии.