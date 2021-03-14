\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
Втр, 16
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 2021 11:50
9
6 555
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 747
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 684
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
8 476
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о главных ошибках при зарядке смартфона
Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора смартфона.

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала «Российской газете» об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора гаджета.

Эксперт призвала не оставлять телефон на зарядке ночью. Заряжать его лучше перед сном заранее, а потом включать экономный режим.

Также лучше не заряжать смартфон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Насибулина предостерегла от использования универсальных зарядок из Китая и порекомендовала пользоваться оригинальными.

Не следует дожидаться полной разрядки смартфона.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов», — отметила эксперт. В случае быстрой разрядки телефона нужно проверить статистику потребляемой энергии в настройках — это может быть из-за какого-то нового приложения. «Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт», — подытожила Насибулина.