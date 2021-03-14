Россиянам рассказали о главных ошибках при зарядке смартфона

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора смартфона.

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала « Российской газете » об ошибках, которые могут привести к преждевременному износу аккумулятора гаджета.

Эксперт призвала не оставлять телефон на зарядке ночью. Заряжать его лучше перед сном заранее, а потом включать экономный режим.

Также лучше не заряжать смартфон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.

Насибулина предостерегла от использования универсальных зарядок из Китая и порекомендовала пользоваться оригинальными.

Не следует дожидаться полной разрядки смартфона.

«Ставьте устройство на подзарядку, когда уровень заряда батареи оказывается на 10-15 процентов. Следует помнить, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20 процентов и не поднимается выше 80 процентов», — отметила эксперт. В случае быстрой разрядки телефона нужно проверить статистику потребляемой энергии в настройках — это может быть из-за какого-то нового приложения. «Лучше не пытаться заряжать гаджет, если проблема с батареей стала ощутимой, а отнести его в ремонт», — подытожила Насибулина.