Налоговые органы РФ получат расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы РФ получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение деньгами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Налоговая 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне. Об этом сообщает РИА Новости.

Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение деньгами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

Также кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период.

Ранее налоговые органы могли получать данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок. Нововведение дает право запрашивать информацию и вне проверок.

Цель нововведения — повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий, за доходами и расходами. Это позволит сделать выводы об объеме возможных недекларируемых доходов.

Нововведение вряд ли вызовет заметный уход банковских клиентов от безналичных расчетов, считают эксперты.

«Для недобросовестных налогоплательщиков такая новость едва ли является позитивной, но говорить о том, что интенсификация обмена клиентскими данными в заметной степени негативно скажется на готовности массового клиента нести деньги в банки, я бы не стал», — отметил старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.