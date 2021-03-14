ФНС объяснила новые правила доступа к банковской тайне

В ФНС объяснили введение расширенного доступа к банковской тайне. Он нужен, чтобы предотвратить уход от налогов.

В ФНС объяснили введение расширенного доступа к банковской тайне. Он нужен, чтобы предотвратить уход от налогов, сообщает ТАСС.

ФНС сможет получить доступ к выпискам по операциям на счетах физлиц только в особом порядке, как и раньше. Однако с 17 марта налоговики смогут запрашивать у банков копии паспортов клиентов и доверенности на распоряжение деньгами.

Как отметили в ведомстве, добросовестных налогоплательщиков новый закон не затронет. Кроме того, он не предусматривает непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах, вкладам физических лиц.

«Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, — только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК», — пояснили в ведомстве.

Напомним, с 17 марта налоговые органы РФ получат расширенный доступ к банковской тайне.