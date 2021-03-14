Аналитики прогнозируют падение доллара

Аналитики прогнозируют падение доллара. Кроме того, ожидается, что способствовать усилению позиций рубля будет начало нового налогового периода, выплаты по НДС в апреле и рост спроса на российскую нефть.

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал американской валюте скорый обвал. Прогноз он дал в беседе с « Вечерней Москвой ».

По его словам, благодаря росту стоимости нефти курс рубля будет постепенно укрепляться, а доллар, напротив, ослабевать.

Ожидается, что способствовать усилению позиций рубля будет и начало нового налогового периода, выплаты по НДС в апреле, и рост спроса на российскую нефть.

Эксперт отметил, что доллар достигнет минимальных значений за долгое время. В середине месяца он немного подрастет до 75-76 рублей, но уже в конце апреля обвалится до 70-71 рубля.

По его словам, курс евро также ждет падение примерно до 85,45 рубля.

«Если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78», — заметил аналитик. Также в числе факторов, ослабляющих рубль, он отметил вероятность еще более серьезных рестрикций, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.