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Аналитики прогнозируют падение доллара
Аналитики прогнозируют падение доллара. Кроме того, ожидается, что способствовать усилению позиций рубля будет начало нового налогового периода, выплаты по НДС в апреле и рост спроса на российскую нефть.

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов предсказал американской валюте скорый обвал. Прогноз он дал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, благодаря росту стоимости нефти курс рубля будет постепенно укрепляться, а доллар, напротив, ослабевать.

Ожидается, что способствовать усилению позиций рубля будет и начало нового налогового периода, выплаты по НДС в апреле, и рост спроса на российскую нефть.

Эксперт отметил, что доллар достигнет минимальных значений за долгое время. В середине месяца он немного подрастет до 75-76 рублей, но уже в конце апреля обвалится до 70-71 рубля.

По его словам, курс евро также ждет падение примерно до 85,45 рубля.

«Если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро — 78», — заметил аналитик. Также в числе факторов, ослабляющих рубль, он отметил вероятность еще более серьезных рестрикций, ситуацию с коронавирусом и коррективы на фондовых рынках.