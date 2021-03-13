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Житель Рыбного украл инструменты с дачи товарища
Житель Рыбного украл инструменты с дачи товарища. Сотрудники отдела МВД по Рыбновскому району раскрыли хищение дрели, циркулярной пилы и паяльника для полипропиленовых труб.

Сотрудники отдела МВД по Рыбновскому району раскрыли хищение дрели, циркулярной пилы и паяльника для полипропиленовых труб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию за помощью обратился 49-летний водитель из Рыбного и сообщил, что кто-то похитил инструменты из его сарая на дачном участке.

Полицейские осмотрели место преступления, но следов взлома не обнаружили. Хозяин заявил, что доступа к дверным замкам нет ни у кого. Однако позже он вспомнил, что ранее одолжил один экземпляр ключей от построек давнему товарищу, помогавшему ему обустраивать участок.

Сотрудники полиции разыскали мужчину и установили его причастность к краже инструментов. Подозреваемого задержали.

По предварительной информации, 52-летний житель Рыбного в последнее время пристрастился к употреблению алкоголя. Из-за отсутствия постоянного заработка денег на покупку у него не оказалось, тогда он вспомнил про ключи от сарая товарища. Часть похищенного злоумышленник успел продать, остальное изъяли.

Возбуждено уголовное дело о краже, за преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.