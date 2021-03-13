В Рязанской области выявили еще 58 заболевших коронавирусом

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 заболели еще 58 жителей. Всего за время пандемии заразились 25 283 человек.

По данным федерального оперштаба, в Рязанской области COVID-19 заболели еще 58 жителей. Всего за время пандемии заразились 25 283 человек.

Выздоровели за сутки 60 жителей региона, всего — 23 408.

Зафиксировали еще три смерти от коронавируса. Всего за время пандемии в Рязанской области от COVID-19 скончались 326 человек.