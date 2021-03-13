\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-6°
Вск, 14
Пнд, 15
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
Вчера 11:50
9
5 251
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 066
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 007
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
7 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года
В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года. В ночь на пятницу, 12 марта, в Елатьме Касимовского района зафиксировали отметку -24,3 градуса.

В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года. В ночь на пятницу, 12 марта, в поселке Елатьма Касимовского района зафиксировали отметку -24,3 градуса, сообщается на сайте «Фобос».

Предыдущий рекорд зафиксирован в 1902 году. Новая отметка для 12 марта 2021 года на 0,1 градус холоднее прежнего рекорда.

Также в Тамбове, Павельце, Череповце, Туле и Пензе были обновлены суточные рекорды минимальной температуры воздуха. Самый низкий рекорд отмечен в Череповце, где температура воздуха понизилась до -25,1 градусов, что на 2,7 градуса ниже достижения 2006 года.