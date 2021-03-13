В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года

В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года. В ночь на пятницу, 12 марта, в Елатьме Касимовского района зафиксировали отметку -24,3 градуса.

В Рязанской области побит температурный рекорд 1902 года. В ночь на пятницу, 12 марта, в поселке Елатьма Касимовского района зафиксировали отметку -24,3 градуса, сообщается на сайте «Фобос».

Предыдущий рекорд зафиксирован в 1902 году. Новая отметка для 12 марта 2021 года на 0,1 градус холоднее прежнего рекорда.

Также в Тамбове, Павельце, Череповце, Туле и Пензе были обновлены суточные рекорды минимальной температуры воздуха. Самый низкий рекорд отмечен в Череповце, где температура воздуха понизилась до -25,1 градусов, что на 2,7 градуса ниже достижения 2006 года.