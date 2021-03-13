В Рязанской области 14 марта потеплеет до +6 градусов

В Рязанской области 14 марта потеплеет до +6 градусов. Температура воздуха по области ночью −7…−2 градуса.

В воскресенье, 14 марта, в Рязанской области ожидается потепление днем до +1…+6 градусов. Температура воздуха по области ночью −7…−2 градуса. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег. Утром и днем небольшие осадки, местами умеренные, в отдельных районах гололед.

На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Напомним, утром и днем ожидаются порывы ветра и снег.