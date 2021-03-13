В рязанском селе изменят правила о штрафах за машины у дома

Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова сообщила, что власти готовы внести изменения в действующие правила по благоустройству, касающиеся начисления штрафов автовладельцам. Ранее местные жители получили штрафы за машины у дома.

Глава Заборьевского сельского поселения Ирина Копылова сообщила, что власти готовы внести изменения в действующие правила по благоустройству, касающиеся парковки автомобилей возле домов. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

«Мы готовы внести дополнения или изменения в пункт 62.8.5 Правил по благоустройству, обеспечению чистоты и порядка, которые действуют на территории поселения. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании Совета депутатов Заборьевского сельского поселения. На автотранспорт, который находится в рабочем состоянии и используется, данный пункт не распространяется», — отметила Копылова.

Жители населенного пункта получили заказные письма с просьбой прийти в отдел административно-технического надзора Рязанского района, чтобы разобраться, почему их легковые автомобили более суток находятся на дворовых территориях. Глава поселения разъяснила, что собственникам достаточно позвонить по указанному в письмах номеру и прояснить ситуацию.

Ирина Копылова уточнила, что письма рассылали на адреса, где были обнаружены неиспользуемые автомобили, которые засыпаны снегом или находятся в аварийном состоянии.

Напомним, ранее жители села Заборье Рязанского района по почте получили уведомления о запрете оставлять машины у своих частных домов дольше, чем на сутки. В администрации Рязанского района пояснили, почему местные жители получили штрафы за машины у дома.