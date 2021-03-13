В Рязани ребенок поскользнулся и едва не скатился под машину
В Рязани возле ТЦ «Премьер» девочка на переходе едва не скатилась под едущий автомобиль. Момент зафиксировала камера видеорегистратора.
В Рязани возле ТЦ «Премьер» девочка на пешеходном переходе едва не скатилась под едущий автомобиль. Момент зафиксировала камера видеорегистратора.
Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 13 марта.
Ребенок собирался перейти дорогу вместе с матерью, но вырвался вперед. Водитель успел затормозить.
«Девочка убежала от мамы», — прокомментировал автор видео.
В комментариях подписчики возмутились тем, что водитель не снизил скорость перед пешеходным переходом.