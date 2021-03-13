В России назвали самые угоняемые автомобили

В России назвали самые угоняемые автомобили. Лидерами по числу угонов в феврале 2021 года в России стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota.

Лидерами по числу угонов автомобилей в феврале 2021 года в России стали корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota. Об этом сообщили РИА Новости страховщики.

Чаще всего назывались модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry. Также страховщики назвали среди часто угоняемых бренды Range Rover, Lexus, Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

«В начале текущего года список лидеров по угоняемости претерпел существенные изменения. Из него вышли корейские кроссоверы Hyundai Creta и Tucson и корейский же седан Kia Optima. А вверх выбились Lada Vesta и Volkswagen Tiguan. Свои позиции сохранили Kia Sportage, Toyota Camry и Hyundai Solaris — неизменные участники подобных рейтингов», — сообщил начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК «МАКС» Евгений Попков.

Число угонов у опрошенных компаний преимущественно снизилось. «МАКС» сообщила о сокращении числа угонов более чем в два раза. В «Согласии» в феврале по сравнению с тем же месяцем годом ранее число заявлений об угонах легковых машин снизилось на 30%.

В «Росгосстрахе» фиксируют снижение угонов на 65% по сравнению с февралем прошлого года. При этом в январе наоборот количество угонов выросло на 33%. Похожая ситуация и в «АльфаСтраховании». Там рассказали, что ситуация с активностью угонщиков вернулась к допандемийному уровню, а рост угонов подстегивает рост стоимости запасных частей и увеличивающийся спрос на подержанные ТС.