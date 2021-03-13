В мэрии рассказали об утечке воды на Лыбедском бульваре

Рязанцы обратили внимание на «озеро», возникшее на Лыбедском бульваре. В мэрии рассказали об утечке на водопроводе.

Рязанцы обратили внимание на «озеро», возникшее на Лыбедском бульваре.

«В самом центре города уже неделю как образовалось озеро. Из-под земли бьет источник. Может, Лыбедь нашла выход, или другая труба накрылась — кто ж поймет…» — оставила комментарий на странице губернатора «ВКонтакте» жительница Рязани.

В мэрии отреагировали на информацию.

Сотрудники сообщили, что в этом районе 12 марта произошла утечка на водопроводе. Специалисты водоканала оперативно ее локализовали, воду откачали.

«Сегодня они повторно осмотрят участок, чтобы избежать повторения ситуации», — добавили в администрации.