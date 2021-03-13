В Касимове улицу Ленина отремонтируют за 30 миллионов рублей
В Касимове улицу Ленина отремонтируют за 30 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Улицу Ленина в Касимове капитально отремонтируют. Информация об этом
Отремонтируют участок длиной 618 м от перекрестка с улицей Советской до пересечения с Татарской. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 30 млн 795 тыс. 300 рублей.
Более 29 млн выделено из бюджета области, оставшееся — из городской казны Касимова.
Подрядчика определят 24 марта. По проекту госконтракта работы должны быть произведены до 15 июля.