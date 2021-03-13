Рязанцы заметили опасно прогнувшуюся от снега вывеску «Пятерочки»

Рязанцы заметили опасно прогнувшуюся от снега вывеску «Пятерочки». Магазин расположен на улице Чкалова.

Рязанцы заметили опасно просевшую от обилия снега вывеску «Пятерочки». Магазин расположен на улице Чкалова.

Видео горожан опубликовано на сайте ProGorod.

«"Пятерочка» на Чкалова. Будьте аккуратны, вывеска вот-вот упадет. Недавно в Нижнем Новгороде такая конструкция упала на пенсионерку, женщина погибла", — говорится в посте.

Напомним, в понедельник, 1 марта, в Нижнем Новгороде, вывеска магазина упала на 87-летнюю женщину, проходящую мимо и убила ее.