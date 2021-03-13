\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 13
-6°
Вск, 14
Пнд, 15
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
Вчера 11:50
9
5 251
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 066
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 007
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
7 729
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцы заметили опасно прогнувшуюся от снега вывеску «Пятерочки»
Рязанцы заметили опасно прогнувшуюся от снега вывеску «Пятерочки». Магазин расположен на улице Чкалова.

Рязанцы заметили опасно просевшую от обилия снега вывеску «Пятерочки». Магазин расположен на улице Чкалова.

Видео горожан опубликовано на сайте ProGorod.

«"Пятерочка» на Чкалова. Будьте аккуратны, вывеска вот-вот упадет. Недавно в Нижнем Новгороде такая конструкция упала на пенсионерку, женщина погибла", — говорится в посте.

Напомним, в понедельник, 1 марта, в Нижнем Новгороде, вывеска магазина упала на 87-летнюю женщину, проходящую мимо и убила ее.