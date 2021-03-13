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Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд
Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.

Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд вечером в субботу, 13 марта. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.

По словам очевидцев, людей было гораздо меньше, чем днем.

Напомним, жители города не дождались ретропоезда на станции Рязань-1, так как он прибыл раньше — около 11:00. На сайте компании «Ретропоезд» сообщалось, что прибытие состава на паровозной тяге назначено на 13:00.

В компании объяснили изменение расписания состава.