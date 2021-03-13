Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд
Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.
Рязанцы смогли сфотографировать ретропоезд вечером в субботу, 13 марта. Состав прибыл на станцию Рязань-1 около 18:00.
По словам очевидцев, людей было гораздо меньше, чем днем.
Напомним, жители города не дождались ретропоезда на станции Рязань-1, так как он прибыл раньше — около 11:00. На сайте компании «Ретропоезд» сообщалось, что прибытие состава на паровозной тяге назначено на 13:00.
В компании объяснили изменение расписания состава.