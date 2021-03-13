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Россиянам рассказали, какие вирусы могут спровоцировать рак
Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич в беседе с «АиФ» рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям. На сегодня известны семь таких вирусов.

Доктор медицинских наук Владимир Гурцевич в беседе с «АиФ» рассказал, какие вирусы могут привести к онкологическим заболеваниям.

Он отметил, что на сегодня известны семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онкологические заболевания.

«Часто это наши естественные сожители, они присутствуют в организмах большинства людей. Как правило, человек сосуществует с ними всю жизнь, и никаких злокачественных заболеваний они не вызывают. К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях», — сказал Гурцевич.

По словам специалиста, вирус гепатита B и С могут вызвать рак печени, вирус Эпштейна-Барр — лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки. Вирусы папилломы человека провоцируют рак шейки матки, рта, глотки, вирус герпеса человека 8-го типа может привести к саркоме Капоши, некоторым лимфомам. Т-лимфотропный вирус человека способен вызвать Т-клеточный лейкоз, Т-клеточную лимфом, полиомавирус клеток Меркеля — саркому Меркеля.

Врач подчеркнул, что если у больного и возникает злокачественная опухоль, то это происходит не сразу после заражения вирусом, а после долгого латентного периода, который может продолжаться от 3-5 до 15-20 лет.