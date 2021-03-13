Пьяный житель Захаровского района залез домой через окно и угрожал жене топором

Пьяный житель Захаровского района залез домой через окно и угрожал жене топором. Мужчину остановили сын и полицейские, которых вызвала женщина.

Полицейские изъяли топор у жителя села Катагоща, которым он угрожал своей супруге. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По предварительной информации, 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой, где находились его 43-летняя жена и сын. Нетрезвый мужчина решил высказать супруге недовольство из-за догадок об ее измене. Женщина не стала ругаться с мужем и попросила его уйти переночевать к матери. Супруга и сын вывели мужчину на улицу и закрыли за ним входную дверь. Его это разозлило, и он направился в хозяйственную пристройку, где взял топор. Мужчина открыл окно, залез в дом и стал угрожать жене расправой. На крик матери прибежал сын и смог выбить топор у отца. О произошедшем потерпевшая сообщила в полицию.

Участковые уполномоченные прибыли на место, изъяли у злоумышленника топор и провели профилактическую беседу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, по ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо до двух лет лишения свободы.