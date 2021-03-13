Глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока не рекомендуется делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого при тяжелых аллергиях в анамнезе — отек Квинке или анафилактический шок по неизвестным причинам.

Глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Гинцбург заявил, что пока не рекомендуется делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого при тяжелых аллергиях в анамнезе — отек Квинке или анафилактический шок по неизвестным причинам.

«Только люди, у которых в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отек Квинке или что-нибудь вот такое, у них был анафилактический шок по непонятным причинам», — сказал Гинцбург о тех, кому пока не рекомендуют прививаться от коронавируса.