\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 14
Пнд, 15
Втр, 16
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 72.95 / 74.25 13:48
Нал. EUR 87.35 / 88.30 16:54
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 2021 11:50
9
6 128
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
3 445
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 17:01
3 383
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
8 150
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя прививаться от COVID-19
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пока не рекомендуется делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого при тяжелых аллергиях в анамнезе — отек Квинке или анафилактический шок по неизвестным причинам.

Глава центра Гамалеи рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр Гинцбург заявил, что пока не рекомендуется делать прививку от коронавирусной инфекции тем, у кого при тяжелых аллергиях в анамнезе — отек Квинке или анафилактический шок по неизвестным причинам.

«Только люди, у которых в анамнезе тяжелые аллергические осложнения, типа отек Квинке или что-нибудь вот такое, у них был анафилактический шок по непонятным причинам», — сказал Гинцбург о тех, кому пока не рекомендуют прививаться от коронавируса.