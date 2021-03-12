Женщина пострадала при столкновении «БМВ» и «Форда» в Сасове

В четверг, 11 марта, на перекрестке улиц Советской и Пугачевской в Сасове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 11 марта, на перекрестке улиц Советской и Пугачевской в Сасове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 14:40 29-летний житель Воронежской области на BMW ехал по второстепенной дороге и не пропустил Ford Focus под управлением 39-летней местной жительницы.

В результате женщине-водителю понадобилась медпомощь.