\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-4°
Вск, 14
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 73.20 / 75.00 15:22
Нал. EUR 87.40 / 88.20 15:22
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
3 часа назад
3
1 816
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 2021 17:17
2 286
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 2021 17:01
2 189
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
6 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Женщина пострадала при столкновении «БМВ» и «Форда» в Сасове
В четверг, 11 марта, на перекрестке улиц Советской и Пугачевской в Сасове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 11 марта, на перекрестке улиц Советской и Пугачевской в Сасове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 14:40 29-летний житель Воронежской области на BMW ехал по второстепенной дороге и не пропустил Ford Focus под управлением 39-летней местной жительницы.

В результате женщине-водителю понадобилась медпомощь.