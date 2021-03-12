Заключенного скопинской колонии осудили за нападение на охранника

Заключенного скопинской колонии строгого режима осудили за нападение на сотрудника ИК. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Заключенного скопинской колонии строгого режима осудили за нападение на сотрудника ИК. Ранее его приговорили к 12 годам лишения свободы за разбой, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что утром 27 марта 2020 года 33-летний житель Кировской области ударил по голове сотрудника колонии, который сделал ему замечание. В отношении осужденного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 321 УК.

Мужчину признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы. По совокупности наказаний ему предстоит провести в колонии строгого режима ближайшие 10,5 лет.