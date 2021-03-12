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Власти объяснили штрафы около дома рязанцев
В администрации пояснили, что в соответствии с правилами по благоустройству Заборьевского сельского поселения «собственник частных домовладений обязан: не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории (не более суток)». За нарушение предусматривается штраф от 500 до 5000 рублей.

В администрации Рязанского района пояснили, почему местные жители получили штрафы за машины у дома. Об этом передает РИА Новости.

В администрации пояснили, что в соответствии с правилами по благоустройству Заборьевского сельского поселения «собственник частных домовладений обязан: не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на прилегающей территории (не более суток)».

За нарушение предусматривается штраф от 500 до 5000 рублей.

Сотрудники административно-технического надзора проводили плановые рейды с фотофиксацией нарушений. Отмечается, что фиксировались машины, «которые длительно не эксплуатируются и буквально «вросли» в сугробы, а также мешают расчистке улиц от снега.

Гражданам, получившим уведомления, пообещали дать полную информацию при их обращении в отдел административно-технического надзора.

Собеседник агентства уточнил, что без наличия оснований, предусмотренных законом, граждане не привлекаются к ответственности, а каждый случай рассматривается индивидуально.

Напомним, штрафы за машины у домов получили жители села Заборье.