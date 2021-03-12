В субботу в Рязанской области потеплеет до +1 градуса
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В субботу, 13 марта, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью и днем небольшой снег, местами гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -14, -9 градусов, местами до -17 градусов; днем -4, +1 градус.