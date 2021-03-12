В Старожилове построили спорткомплекс за 140 миллионов

В пятницу, 12 марта, губернатор Николай Любимов осмотрел бассейн, боксерский ринг, спортивный, тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр для спортсменов и другие помещения.

В Старожилове построили ФОК «Адмирал». На его возведение выделяли 140 млн 792 тысячи рублей из федерального и областного бюджетов.

В пятницу, 12 марта, губернатор Николай Любимов осмотрел бассейн, боксерский ринг, спортивный, тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр для спортсменов и другие помещения.

По его словам, современное оборудование и оснащение ФОКа позволит проводить соревнования не только муниципального, но и регионального уровня. «Получилось действительно хорошо, очень функционально. Много возможностей для занятий совершенно разными видами спорта, в том числе плаванием. Уверен, что Старожиловский район теперь будет лидером по многим направлениям», — сказал Любимов.

Глава региона напомнил, что ФОК построили по просьбе местных жителей. Укрепление спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях региона продолжится, добавил губернатор.