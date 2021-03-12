В Рязани задержали мужчину, сбежавшего из тюрьмы

Полиция нашла находящегося в федеральном розыске 43-летнего жителя Саратовской области, который скрывался от следствия за преступление, по части 1 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Задержанного передали инициатору розыска.

В Рязани задержали двоих мужчин, находящихся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция нашла находящегося в федеральном розыске 43-летнего жителя Саратовской области, который скрывался от следствия за преступление, по части 1 статьи 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»).

33-летнего жителя Ряжска задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Новоселов в Рязани за мелкое хулиганство. Его доставили в отдел МВД по Октябрьскому району. При проверке личности установили, что мужчина находится в федеральном розыске за преступление по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.