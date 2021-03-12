В Рязани подорожали картофель и морковь
Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
За неделю со 2 по 9 марта в Рязани на 8,7% подорожал картофель и на 6,1% морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Подешевели за это время:
- огурцы — на 5,1%;
- помидоры — на 4,2%;
- репчатый лук — на 1,5%.
Незначительно повысилась цена на:
- баранину (кроме бескостного мяса);
- куриные яйца;
- говядину (кроме бескостного мяса);
- пшеничную муку;
- свинину (кроме бескостного мяса);
- молоко 2,5-3,2% жирности;
- сосиски;
- сардельки;
- сыр;
- жирный творог;
- шоколадные конфеты;
- подсолнечное масло;
- капусту;
- соль.