В Рязани подорожали картофель и морковь

Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю со 2 по 9 марта в Рязани на 8,7% подорожал картофель и на 6,1% морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Подешевели за это время:

огурцы — на 5,1%;

помидоры — на 4,2%;

репчатый лук — на 1,5%.

Незначительно повысилась цена на: