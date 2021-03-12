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В Рязани подорожали картофель и морковь
Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю со 2 по 9 марта в Рязани на 8,7% подорожал картофель и на 6,1% морковь. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Подешевели за это время:

  • огурцы — на 5,1%;
  • помидоры — на 4,2%;
  • репчатый лук — на 1,5%.

Незначительно повысилась цена на:

  • баранину (кроме бескостного мяса);
  • куриные яйца;
  • говядину (кроме бескостного мяса);
  • пшеничную муку;
  • свинину (кроме бескостного мяса);
  • молоко 2,5-3,2% жирности;
  • сосиски;
  • сардельки;
  • сыр;
  • жирный творог;
  • шоколадные конфеты;
  • подсолнечное масло;
  • капусту;
  • соль.