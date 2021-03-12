В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии

Воды не будет на время ремонта. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в пятницу, 12 марта, в Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии .

Воды не будет на время ремонта. Так, в 16:00 подачу возобновят по следующим адресам:

улица Котовского, дом 1/3;

улица Щорса, дом 5;

улица Кутузова, дом 12 корпус 1.

До 17:00 воды не будет в доме 18 по улице Великанова, а также в поселке Мирный по следующим адресам:

улица Добролюбова,

1-й проезд Добролюбова;

3-й проезд Добролюбова;

4-й проезд Добролюбова;

5-й проезд Добролюбова;

6-й проезд Добролюбова;

улица Чехова;

улица Тюленина;

улица Шевцовой;

улица Громовой;

улица Дорожная с проездами;

улица Лесная;

1-й Лесной тупик;

2-й Лесной тупик;

1-й проезд Шевцовой;

улица Новоселковская, дом 13, дом 17.

Кроме того, в 18:00 подачу возобновят в домах 13, 15, 17, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3 по улице Татарской.