В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время ремонта. Об этом сообщили в мэрии.
Утром в пятницу, 12 марта, в Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в
Воды не будет на время ремонта. Так, в 16:00 подачу возобновят по следующим адресам:
- улица Котовского, дом 1/3;
- улица Щорса, дом 5;
- улица Кутузова, дом 12 корпус 1.
До 17:00 воды не будет в доме 18 по улице Великанова, а также в поселке Мирный по следующим адресам:
- улица Добролюбова,
- 1-й проезд Добролюбова;
- 3-й проезд Добролюбова;
- 4-й проезд Добролюбова;
- 5-й проезд Добролюбова;
- 6-й проезд Добролюбова;
- улица Чехова;
- улица Тюленина;
- улица Шевцовой;
- улица Громовой;
- улица Дорожная с проездами;
- улица Лесная;
- 1-й Лесной тупик;
- 2-й Лесной тупик;
- 1-й проезд Шевцовой;
- улица Новоселковская, дом 13, дом 17.
Кроме того, в 18:00 подачу возобновят в домах 13, 15, 17, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3 по улице Татарской.