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В Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии
Воды не будет на время ремонта. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в пятницу, 12 марта, в Рязани массово отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии.

Воды не будет на время ремонта. Так, в 16:00 подачу возобновят по следующим адресам:

  • улица Котовского, дом 1/3;
  • улица Щорса, дом 5;
  • улица Кутузова, дом 12 корпус 1.

До 17:00 воды не будет в доме 18 по улице Великанова, а также в поселке Мирный по следующим адресам:

  • улица Добролюбова,
  • 1-й проезд Добролюбова;
  • 3-й проезд Добролюбова;
  • 4-й проезд Добролюбова;
  • 5-й проезд Добролюбова;
  • 6-й проезд Добролюбова;
  • улица Чехова;
  • улица Тюленина;
  • улица Шевцовой;
  • улица Громовой;
  • улица Дорожная с проездами;
  • улица Лесная;
  • 1-й Лесной тупик;
  • 2-й Лесной тупик;
  • 1-й проезд Шевцовой;
  • улица Новоселковская, дом 13, дом 17.

Кроме того, в 18:00 подачу возобновят в домах 13, 15, 17, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3 по улице Татарской.