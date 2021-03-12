В «Рязаньэнерго» рассказали о заключении муниципальных контрактов на техническое обслуживание, ревизию и замену приборов уличного освещения

Количество поселений в Рязанской области, пользующихся услугами энергетиков, в сравнении с началом 2020 года увеличилось в четыре раза, а количество обслуживаемых филиалом осветительных приборов уличного освещения в рамках муниципальных контрактов увеличилось в пять раз. По состоянию на 1 марта 2021 года энергетики уже заключили 102 муниципальных контракта (40,3% от общего числа сельских/городских поселений) на техническое обслуживание 4138 светильников (33% от общего числа светильников в зоне обслуживания филиала «Рязаньэнерго»).

Количество поселений в Рязанской области, пользующихся услугами энергетиков, в сравнении с началом 2020 года увеличилось в четыре раза, а количество обслуживаемых филиалом осветительных приборов уличного освещения в рамках муниципальных контрактов увеличилось в пять раз. Об этом сообщили в «Рязаньэнерго».

Там отметили, что заключение главами администраций муниципальных контрактов с «Россети Центр и Приволжье» обеспечивает в поселениях получение услуг квалифицированного персонала по оперативному выявлению неисправностей систем уличного освещения и принятию мер по их устранению.

«Взаимодействие с местными органами власти по модернизации систем уличного освещения — одно из важнейших и перспективных направлений нашей работы с потребителями региона. Специалисты Рязаньэнерго готовы к заключению контрактов, по которым нами будет производиться поэтапная замена существующих приборов уличного освещения с осуществлением их дальнейшего технического обслуживания», — отметил Сергей Котенев, заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго».

По состоянию на 1 марта 2021 года энергетики уже заключили 102 муниципальных контракта (40,3% от общего числа сельских/городских поселений) на техническое обслуживание 4138 светильников (33% от общего числа светильников в зоне обслуживания филиала «Рязаньэнерго»).