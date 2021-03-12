В России с 1 апреля изменятся правила начисления пособий

Единовременную выплату на детей размером в пять тысяч можно получить, обратившись на портал «Госуслуги» или лично в клиентскую службу Пенсионного фонда. Выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до восьми лет.

С 1 апреля в России изменятся правила начисления пособий и больничных. Life сообщил, что нужно успеть до конца месяца, а также уточнил, кто и сколько денег сможет получить после 1 апреля.

Единовременную выплату на детей размером в пять тысяч можно получить, обратившись на портал «Госуслуги» или лично в клиентскую службу Пенсионного фонда. Выплата положена родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до восьми лет. Получить ее могут те, кто зарегистрировал рождение детей в загсе до 1 апреля 2021 года.

Семьям, которые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или до 16 лет, эти суммы перечисляли автоматически. Если ребенок родился после 1 июля 2020 года, а родители не обращались за деньгами, то их можно получить, если написать заявление до 1 апреля.

Также размер пособий перерасчитают. Теперь в России будут ранжировать выплаты на детей от трех до семи лет. Стандартным размером остается 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Кроме того, с 1 апреля принимают заявления о назначении пособия в повышенном размере.

«Если органы соцзащиты примут положительное решение, то в апреле родители получат не только пособие в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал», — объяснила ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

Помимо доходов семьи будут анализировать наличие недвижимости, транспорта, счетов в банке, чтобы помощь получали нуждающиеся семьи.

С 1 апреля 2021 года перестанут действовать «карантинные» больничные. Их получали работающие пенсионеры с апреля прошлого года. С 1 апреля 2021 года всем работающим пенсионерам старше 65 лет придется вернуться на работу. Работодатели смогут перевести их на «удаленку».

Также с 1 апреля введут новый порядок выдачи больничных. Теперь ФСС назначает и выплачивает пособия самостоятельно, работодатель только направляет больничный и документы по работнику.

С 1 апреля 2021-го проведут индексацию социальных пенсий, прибавка составит 3,4%. Продолжит действовать упрощенный порядок установления или подтверждения инвалидности. Он будет действовать до 1 октября. Инвалидность подтвердят автоматически на полгода.

В марте появились нововведения для людей, которые ухаживают за пожилыми родственниками или близкими. Они смогут получить ежемесячную компенсацию размером 1200 рублей в месяц. Таким людям не нужно подтверждать, что они не работают и не получают пособие по безработице или пенсию, справки о смене места жительства человека, за которым они ухаживают, также не понадобятся. Всю информацию ПФР получит через федеральные информационные системы.