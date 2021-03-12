В России предложили лишать пособий семей, бедных только по документам

В России предложили лишать пособий те семьи, которые бедны только по документам. Автором инициативы выступил Минтруд, пишет «Коммерсант».

В России предложили лишать пособий те семьи, которые бедны только по документам. Автором инициативы выступил Минтруд, пишет « Коммерсант ».

Речь идет о выплатах на детей, которые начисляются, исходя из «белого» дохода семьи. В ведомстве заявили, что по-настоящему бедной и нуждающейся не может считаться та семья, у которой одновременно есть несколько объектов недвижимости площадью более 40 кв м на человека, а также несколько машин. Другое дело, если во владении семьи одновременно есть квартира, дом, дача, земельный участок 0,25 га, гараж, новая машина.

Отмечается, что сокращение числа получателей детских пособий позволит подойти к идее полного «покрытия недостающих доходов» в беднейших семьях.