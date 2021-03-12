В мэрии рассказали о снятии автобусов с маршрута №7

С маршрута №7 четыре из шести машин поставили на маршрут №17. Перераспределение сделали из-за снижения выпуска автобусов на маршрутах 34 и 53, обслуживающих Канищево и Песочню.

С маршрута №7 четыре из шести машин поставили на маршрут №17. Об этом сообщили в мэрии.

Перераспределение сделали из-за снижения выпуска автобусов на маршрутах 34 и 53, обслуживающих Канищево и Песочню.

«Так, с маршрута №7 из 6 машин 4 были поставлены на маршрут №17 с тем, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей этих районов. Дополнительно отметим, что 88 маршрут полностью дублирует маршрут автобуса №7», — прокомментировали в горадминистрации.

Там добавили, что с 11 марта проезд на маршрутке №88 можно оплатить льготной картой.

В сообщении отметили, что на линии работает 20 автобусов, интервал движения составляет 5-7 минут.