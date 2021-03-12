\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 12
-12°
Сбт, 13
-4°
Вск, 14
ЦБ USD 73.51 0.01 13/03
ЦБ EUR 87.8 0.04 13/03
Нал. USD 73.20 / 75.00 15:22
Нал. EUR 87.40 / 88.20 15:22
Новости
Коронавирус
Публикации
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
3 часа назад
3
1 811
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 2021 17:17
2 286
Обзор четвертьфиналов в первой группе «40+» рязанской НХЛ
«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань», «Рельеф-Центр» — «Сокол»...
10 марта 2021 17:01
2 189
Нашла коса на камень. Кому достанется здание школы № 6?
Полгода назад началось судебное разбирательство между Р...
7 марта 16:13
6 925
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В мэрии рассказали о снятии автобусов с маршрута №7
С маршрута №7 четыре из шести машин поставили на маршрут №17. Перераспределение сделали из-за снижения выпуска автобусов на маршрутах 34 и 53, обслуживающих Канищево и Песочню.

С маршрута №7 четыре из шести машин поставили на маршрут №17. Об этом сообщили в мэрии.

Перераспределение сделали из-за снижения выпуска автобусов на маршрутах 34 и 53, обслуживающих Канищево и Песочню.

«Так, с маршрута №7 из 6 машин 4 были поставлены на маршрут №17 с тем, чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей этих районов. Дополнительно отметим, что 88 маршрут полностью дублирует маршрут автобуса №7», — прокомментировали в горадминистрации.

Там добавили, что с 11 марта проезд на маршрутке №88 можно оплатить льготной картой.

В сообщении отметили, что на линии работает 20 автобусов, интервал движения составляет 5-7 минут.