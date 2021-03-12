Ушла последняя маршрутка. Почему рязанцам не хватает общественного транспорта

Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигаться на общественном транспорте, читайте в разделе «Публикации» на нашем сайте.

Муниципальный общественный транспорт в Рязани переживает тяжелые времена. Несмотря на заявление городских властей о том, что автопредприятия хотят сохранить, команда чиновников во главе с вице-мэром Владимиром Бурмистровым продолжает планомерное «убийство» автобусов и троллейбусов, и в текущем году еще несколько маршрутов могут остаться лишь в истории города.

На место экологического транспорта приходят маловместительные коммерческие маршрутки. Они целиком заполоняют город, но с наступлением вечера таинственным образом исчезают с дорог.

Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигаться на общественном транспорте, читайте в разделе «Публикации» на нашем сайте.