Синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Синоптики объяснили, что погода изменится из-за прихода атлантического циклона. В регионах ожидается оттепель, а также в конце недели возможны мокрый снег с дождем и ночные заморозки.

В выходные в большинстве регионов европейской части России придет потепление. Об этом сообщили « Метеовести ».

Синоптики объяснили, что погода изменится из-за прихода атлантического циклона. В регионах ожидается оттепель, а также в конце недели возможны мокрый снег с дождем и ночные заморозки.

В субботу и воскресенье в ЦФО ожидаются снег и снег с дождем, порывистый ветер. В воскресенье потеплеет до +4 градусов.