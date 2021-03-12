Рязанская прокуратура организовала проверку после того, как годовалая девочка обварилась кипятком

Прокурор выяснит обстоятельства происшествия, в том числе вопросы своевременности оказания медпомощи ребенку.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку после того, как в Александро-Невском годовалая девочка обварилась кипятком.

Прокурор выяснит обстоятельства происшествия, в том числе вопросы своевременности оказания медпомощи ребенку. «Также будет дана оценка исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел 8 марта. Мать собиралась искупать девочку в тазу на кухне, она набрала кипяток и отправилась за холодной водой. В это время ее трехлетний сын посадил сестру в таз.