Рязанец уклонялся от армии из-за пацифизма

Известно, что молодого человека призвали к службе в марте 2018 года. Его признали годным и поставили на учет, однако на медкомиссию он не явился.

В отношении 19-летнего рязанца возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии (часть 1 статьи 328 УК). Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что молодого человека призвали к службе в марте 2018 года. Его признали годным и поставили на учет, однако на медкомиссию он не явился. В декабре 2020 года рязанцу вручили повестку, но он снова не пришел в военкомат.

Следователям молодой человек пояснил, что уклонялся от армии, потому что он пацифист.