Рязанец разбил ломом «Ауди» своего начальника

Рязанец приехал в село Никольское, где устроился работать в кадастровую фирму. У него «не заладилось общение» с начальником. Мужчина разбил ломом его Audi Q7.

Рязанец разбил ломом «Ауди» своего начальника. Инцидент произошел в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщил Telegram-канал « Ni Mash ».

Рязанец приехал в село Никольское, где устроился работать в кадастровую фирму. У него «не заладилось общение» с начальником. Мужчина разбил ломом его Audi Q7.

После этого мужчина сбежал, предположительно на малую родину. Владелец машины написал заявление в полицию.