Рязанца осудили за видео в соцсети

В Рязани 24-летнего молодого человека осудили за видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети. Об этом сообщил сайт райсуда.

В Рязани 24-летнего молодого человека осудили за видео, которое он опубликовал на своей странице в соцсети. Об этом сообщил сайт райсуда.

Речь идет о ролике «Припомним Жуликам и Ворам их Манифест — 2002», который внесен в список экстремистских материалов.

В отношении рязанца возбудили дело по статье 20.29 КоАП. Молодой человек признал вину, его оштрафовали.

Постановление вступило в законную силу.