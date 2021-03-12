Россиянам объяснили, у кого могут отнять машину за долг под штрафам

Машину могут отнять, если владелец будет игнорировать большой долг. По закону на уплату штрафа дается 60 дней. Также статья 30.3 КоАП позволяет оспорить их в течение десяти суток. По истечении этого времени, информацию передадут в суд, на это уходит до 10 суток.

Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, у кого могут отнять машину за долг под штрафам. Она дала комментарий агентству « Прайм ».

По ее словам, машину могут отнять, если владелец будет игнорировать большой долг.

По закону на уплату штрафа дается 60 дней. Также статья 30.3 КоАП позволяет оспорить их в течение десяти суток. По истечении этого времени, информацию передадут в суд, на это уходит до 10 суток.

Затем исполнительное производство возбуждают приставы и применяют меры. Должнику дается еще пять дней на погашение штрафа.

За уклонение от исполнения человеку будет грозить увеличение суммы долга в два раза (но не менее чем на 1000 рублей), а также административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов (пунки 1 статьи 20.25 КоАП).

За счет должника также может быть вынесено постановление, для чего приставы делают запросы в банки о наличии счетов должника.

«Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности. Получается своего рода ответственное хранение», — пояснила Сулим.

Продать машину нельзя, так как на нее накладывается арест.

Если владелец не погасит задолженность, к нему могут принять другие меры: изъять автомобиль и оценить его.