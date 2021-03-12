Россиянам объяснили, у кого могут отнять машину за долг под штрафам

Председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим рассказала, у кого могут отнять машину за долг под штрафам. Она дала комментарий агентству «
По ее словам, машину могут отнять, если владелец будет игнорировать большой долг.
По закону на уплату штрафа дается 60 дней. Также статья 30.3 КоАП позволяет оспорить их в течение десяти суток. По истечении этого времени, информацию передадут в суд, на это уходит до 10 суток.
Затем исполнительное производство возбуждают приставы и применяют меры. Должнику дается еще пять дней на погашение штрафа.
За уклонение от исполнения человеку будет грозить увеличение суммы долга в два раза (но не менее чем на 1000 рублей), а также административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов (пунки 1 статьи 20.25 КоАП).
За счет должника также может быть вынесено постановление, для чего приставы делают запросы в банки о наличии счетов должника.
«Если не удалось взыскать деньги непосредственно с должника, а долгов по штрафам накопится на 30 тысяч рублей и более, приставы могут арестовать ваше имущество, кроме машины. Она остается у вас и может служить средством передвижения или зарабатывания денег для погашения задолженности. Получается своего рода ответственное хранение», — пояснила Сулим.
Продать машину нельзя, так как на нее накладывается арест.
Если владелец не погасит задолженность, к нему могут принять другие меры: изъять автомобиль и оценить его.