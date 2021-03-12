Пострадавшего на пожаре жителя Спасского района спас сосед

Дом на улице Слобода загорелся около часа дня 11 марта. Николай Калинкин чистил снег на другом конце улицы и заметил дым.

Жителя села Дегтяное Спасского района, который пострадал на пожаре, спас сосед. Об этом пишет издательство «Пресса».

Дом на улице Слобода загорелся около часа дня 11 марта. Николай Калинкин чистил снег на другом конце улицы и заметил дым. Услышав крики, мужчина побежал и увидел лежащего на крыльце соседа с горящими ногами, которые придавило досками. Николай вытащил пострадавшего, затушил и засыпал снегом его ноги, вызвал пожарных и скорую.

«Хозяин дома находился в зоне риска: часто курил в доме, отапливал помещение самодельным обогревателем», — говорится в сообщении. С многочисленными ожогами его доставили в больницу.