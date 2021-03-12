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Попова сообщила, что новый тип вируса может передаваться от человека к человеку
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что нужно разработать тесты и вакцину, чтобы подготовиться «к такому сценарию». По ее словам, выявление вируса — открытие мирового уровня, а также закономерный результат работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что новый вирус птичьего гриппа A (H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, скорее всего, скоро мутирует и начнет передаваться от человека к человеку. Об этом передает ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. Но мы увидели это раньше, чем наступила беда», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что нужно разработать тесты и вакцину, чтобы подготовиться «к такому сценарию».

«Не понадобится — вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — добавила Попова.

По ее словам, выявление вируса — открытие мирового уровня, а также закономерный результат работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.