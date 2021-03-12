Попова предупредила о растущих рисках новых инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что риски возникновения новых опасных вирусов будут возрастать. Об этом она рассказала ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о том, что риски возникновения новых опасных вирусов будут возрастать. Об этом она рассказала ТАСС .

По словам главы ведомства, о росте рисков говорит новый технологический уклад, новые возможности синтетической биологии, когда вирус можно собрать практически в гараже.

«Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что важно научиться защищаться от новых вирусов, не допускать их распространения.