Мэрия рассказала о свободных местах в рязанских детсадах

Для направления в эти детсады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Мэрия рассказала, в каких рязанских детсадах есть свободные места.

Детей от 1 до 3 лет с туберкулезной интоксикацией можно записать в группы детсадов №№12 (Железнодорожный район), 111 (Октябрьский район).

Для детей 2 лет есть места в:

Московский район — ДОУ №№108, 120 (группа для детей с нарушением зрения);

Октябрьский район — ДОУ №№65 (группа для детей с нарушением слуха), 152 (Строитель);

Железнодорожный район — ДОУ №43.

Детей в возрасте от 3 до 4 лет примут в:

Железнодорожный район — ДОУ №№73, 136, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№14, 23, 76, 89, 101, 103, 104, 107, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№25, 37, 105, 121, 152, 161;

Советский район — ДОУ №133.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет свободные места есть в:

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 48, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№14, 16, 23, 28, 31, 76, 103, 104, 108, 110, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№70, 118 (общеразвивающая группа и группа для детей с ТНР), 121, 130;

Советский район — ДОУ №17.

Детей в возрасте от 5 до 6 лет можно записать в:

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 73, 75, 80, 81, 87, 99, 116, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№3, 16, 23, 28, 31, 76, 89, 104, 126, 135, 137, 148, 153;

Октябрьский район — ДОУ №№25, 38 (группа от 5 до 7 лет), 69, 78, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 131, 138, 140, 150, 152, 161;

Советский район — ДОУ №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 91, 133, структурное подразделение школы 29.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет места есть в:

Железнодорожный район — ДОУ №№29, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 84, 85, 88, 99, 102, 109, 116, 123, 136, 139, 143, 145, 159;

Московский район — ДОУ №№3, 14, 16, 23, 31, 89, 101, 124, 126, 148, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№4, 7, 69, 70, 77, 78, 117, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 125, 130, 140, 142, 149, 152, 157, 161;

Советский район — ДОУ №№1 (группа для детей с ТНР), 2, 17, 20, 55, 66, 82, 96, 119, 141, структурное подразделение школы 29.

Для направления в эти детсады родителям необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Для получения места в детсадах №№1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 4 апреля, заявления принимают с 15 по 26 марта.