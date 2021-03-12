Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 13-14 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр кукол 13 марта представит премьеру — спектакль «Как научить дракона летать» по мотивам сказки Татьяны Бадаловой.

Сразу несколько праздничных концертов, посвященных Масленице, предлагает рязанцам филармония. 13 марта в концертном зале состоится представление «Широкая Масленица». А 14 марта в камерном зале выступит фольклорный ансамбль «Услада».

В кафе-клубе «Старый парк» 14 марта состоится сольный концерт Эллы Хрусталевой. А в салоне «Кухниспаркс» в этот же вечер выступит другой рязанский джазовый музыкант — Геннадия Филина.

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