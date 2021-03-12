Еще трое рязанцев скончались от COVID-19

Общее число заражений достигло 25 225. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 59 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 25 225. За сутки вылечились 62 пациента, всего 23 348. Умерли 3 человека, всего 323.

В России за сутки выявили 9 794 случаев заражения, всего 4 370 617. За сутки выздоровели 13 496 пациентов, всего 3 973 029. Скончались 486 человек, всего 91 220.