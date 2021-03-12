Экс-директор рязанской организации взял на работу инвалидов «призраков» и получил полтора миллиона

По данным следствия, директор стал участником целевой программы «Содействие занятости населения Рязанской области на 2012-2014 годы».

Бывший генеральный директор рязанской коммерческой организации стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в мошенничестве, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, руководитель стал участником целевой программы «Содействие занятости населения Рязанской области на 2012-2014 годы». Он заявил, что якобы обустроил рабочие места для девяти инвалидов, которых устроил в организацию. Для возмещения расходов ему выделили субсидию в размере 1 млн 597 тысяч рублей.

На самом деле директор взял на работу только одного инвалида и никак не оборудовал место для него. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.