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Цена бензина на бирже побила исторический рекорд
Во время биржевых торгов в пятницу, 12 марта, стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%. В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тысячи рублей за тонну.

Цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) выросла на торгах в пятницу до 55,75 тыс. рублей за тонну. Таким образом она обновила исторический максимум, достигнутый в мае 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Во время биржевых торгов в пятницу, 12 марта, стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года его цена увеличилась на 12,33%.

В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тысячи рублей за тонну.

Стоимость углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла до 35,3 тысячи рублей за тонну.

В Минэнерго рассказали, что цены выросли из-за увеличения оптовых цен из-за сезонного роста спроса.