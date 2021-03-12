Бурмистров поручил проверить все участки дорог, которые должны быть отремонтированы

В специальную комиссию включат депутатов и инициативных жителей. Они же будут следить за исправлением недочетов подрядчиками.

В пятницу, 12 марта, замглавы администрации Владимир Бурмистров провел первое заседание рабочей группы по развитию дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры Рязани. Об этом сообщил сайт мэрии.

На встрече обсудили вопросы ремонта дорожного полотна, работу автоматизированной системы управления дорожным движением и организации транспортного обслуживания.

«Все 95 участков улично-дорожной сети, находящиеся на гарантии должны быть обследованы, выявленные недочеты исправлены подрядчиками. Мы будем добиваться этого, вплоть до судебных разбирательств», — сказал Владимир Бурмистров.

В специальную комиссию включат депутатов и инициативных жителей. Они же будут следить за исправлением недочетов подрядчиками.

На встрече отметили, что дирекция благоустройства начнет ликвидировать аварийные ямы горячим асфальтобетоном. Ежедневный объем работ по ямочному ремонту увеличится вдвое — до 200 квадратных метров.

В результате закупочных процедур определят подрядчиков, которые приступят к ремонту дорожного полотна струйным методом.

К оценке системы АСУДД, работающей в городе, подключится научное сообщество.

«Уже есть первые договоренности со специалистами РГРТУ. Впоследствии планируется создать транспортную модель города, которая будет постоянно модернизироваться», — отмечается в сообщении.